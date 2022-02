Kulturtipps zum Wochenende : Der letzte Triumph des Luciano Pavarotti

Heute sind die Kulturtipps komplett musikalisch: Sie erinnern an einen großen Tenor, eine reizende Schlagersängerin und einen weltberühmten Dirigenten. Und an ein vergessenes Meisterwerk.

Eine unvergessliche Arie

Peking und die Olympischen Winterspiele, das muss ich Ihnen nicht sagen, gingen mir komplett irgendwo vorbei. Mögen deutsche Sportler noch so erfolgreich gewesen sein, es waren Winterspiele in einer Diktatur, künstlich beschneit und bejubelt. Es war alles unfassbar. Vor 16 Jahren, im Februar 2006, fanden die Winterspiele in Turin statt, was war das damals für eine wunderbare Stimmung, und zum Finale der Eröffnungsfeier sang der großartige Tenor Luciano Pavarotti seine Parade-Arie „Nessun dorma“ aus Puccinis Oper „Turandot“; es sollte sein letzter Auftritt vor großem Publikum sein – ein Jahr später starb er. Wer genau hinschaut, wird sich fragen, ob Pavarotti wirklich live gesungen hat. Egal, diese Stimme blieb über seinen Tod hinaus unsterblich. Man kann das nicht oft genug hören.