Kulturtipps zum Wochenende : Mit Hänsel und Gretel unterwegs zum Nordkap

In Lappland begegnen dem Reisenden zutrauliche Tiere. Foto: dpa-tmn/Jan Dube

Diesmal führt unsere Reise in die Welt der Oper und zu den wehrhaften Norwegern, auch zum Schachweltmeister Magnus Carlsen. Zum Nordkap reisen wir allerdings über Finnland an.

Der schönste Moment aus „Hänsel und Gretel“

Dies ist die Zeit, da Menschen mit der ganzen Familie im Opernhaus wieder „Hänsel und Gretel“ anschauen. Wenn Sie mich fragen: Der „Abendsegen“ zählt zu den Momenten musikalischer Himmelfahrt. Schöner kann man einen Segen überhaupt nicht komponieren. Natürlich ist die gesamte Oper ein Meisterwerk, doch wer den „Abendsegen“ in einer hinreißenden Interpretation erleben möchte, der sollte sich an ein Dresdner Konzert aus der Frauenkirche halten, in dem 2012 Christian Thielemann dirigierte. Juliane Banse (Sopran) und Elisabeth Kulman (Mezzosopran) sind ein unschlagbares Geschwisterpaar. Und die Staatskapelle Dresden spielt hinreißend; die Holzbläser bei 1:39 Minuten sind nicht von dieser Welt. Kaum denkbar, dass jemand bei diesem Youtube-Mitschnitt nicht zum Papiertaschentuch greift!