Kulturtipps zum Wochenende : Ein Hauch Tarantino und Lichterzauber auf der Burg

Stimmungsvoll: das Burgleuchten in Solingen. Foto: Peter Meuter

Wir empfehlen einen herrlich-schrägen Krimispaß, vorweihnachtliche Klassik-Klänge per Live-Stream und einen schaurig-schönen Besuch im Bergischen Land.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Regina Hartleb Redakteurin für Kultur und Wissen

Tarantino-Fans werden diesen Streifen von Regisseur Guy Ritchie lieben: „The Gentlemen“ ist die schräg-komische Geschichte eines Drogenbosses, der seinen Ruhestand in der vornehmen Londoner Upper Class vorbereitet. Drogenbaron Mickey Pearson (Matthew McConaughey) hat sich mit Hilfe von britischen Adelshäusern in finanziellen Nöten ein Marihuana-Imperium aufgebaut. Nun sehnt er sich nach einem legalen Leben in der britischen Oberschicht und sucht einen Käufer für seine unterirdischen Plantagen. Interessenten gibt es reichlich, allen voran Matthew Berger (Jeremy Strong), der zwar viel Geld bietet, dafür aber Sicherheiten verlangt und nicht mit sauberen Karten spielt. Irgendwie bekommt die halbe Londoner Unterwelt Wind von der Sache, und plötzlich mischen Triaden-Boss Lord George (Tom Wu) und der irre Dry Eye (Henry Golding) mit. Mickey und sein Assistent Ray (Charlie Hunnam) bekommen alle Hände voll zu tun. Zumal auch der schmierige Ermittler Fletcher (Hugh Grant) noch die eine oder andere Strippe zieht, um beim Millionendeal mitzumischen. Ein skurriles Krimispektakel mit einer top Darstellerriege.

„The Gentlemen“ ist zu sehen bei amazon prime.

Großveranstaltungen in geschlossenen Hallen empfinden derzeit auch viele geimpfte Menschen trotz 2 G-Regeln nicht als wirkliche Option für ungetrübtes Vergnügen. Also nochmal schauen, was digital so geht: Natürlich Musik! Zum Beispiel bietet die Essener Philharmonie digitale Adventskonzerte an. Fünf tolle vorweihnachtliche Konzerte sind an den kommenden Wochenenden im kostenfreien Stream zu sehen und zu hören, dazu haben die Philharmoniker Gäste eingeladen wie Götz Alsmann, Pianist Alexander Krichel und Aalto-Sopranistin Christina Clark. Für Infos einfach hier klicken.

Zum Abschluss noch ein Freiluft-Tipp: Wie wäre es mit einem Besuch auf Schloss Burg in Solingen? Hier kann man nicht nur schöne Spaziergänge in der Umgebung machen, sondern auch am kommenden Wochenende das abendliche Burgleuchten bestaunen. Über 500 Scheinwerfer setzen die Burganlage dann spektakulär in Szene. Zu den Lichteffekten erwarten die Besucher kleine und größere Überraschungen wie den Dunkelgang, Fanfarenklänge oder eine Nebelkammer, in der eine Schatzkiste mit Goldmünzen auf mutige Besucher wartet. An jedem Samstagabend gibt es Livemusik mit Gitarre, Gesang und Percussions.