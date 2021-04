Kulturtipps zum Wochenende : Nervenkitzel für die Psyche und Geschichten zum Mitraten

Spannender Thriller mit tollen Schauspielern: „Tod von Freunden“ läuft in der ZDF-Mediathek Foto: ZDF/ZDF/[F]T.Jander/[M]Servicplan

Auch bei Aprilwetter und im Endlos-Lockdown lässt sich Freizeit unterhaltsam gestalten: Wir empfehlen zweimal Psychotraining für Krimifans, Geschichten zum Mitraten, Konzerte im Livestream und Kunst im Park.

Von Regina Hartleb Redakteurin für Kultur und Wissen

Ein ungutes Gefühl schleicht sich von Beginn an ein: Zu schön ist die Idylle, zu harmonisch das Leben der beiden Familien Küster und Jensen in ländlicher Idylle auf einer Insel in der Ostsee. Alle lieben sich, alle machen (fast) alles gemeinsam. Die eine Familie geht quasi in die andere über. Da sind Jakob (Thure Lindhardt) und Charlie (Lene Maria Christensen) mit den Kindern Cecile (Milena Tscharntke) und Emile (Oskar Belton). Nebenan wohnen Bernd (Jan Josef Liefers) und Sabine (Katharina Schüttler) mit Kjell (Lukas Zumbrock) und dem autistischen Karl (Anton Petzold). So beginnt die Mini-Thrillerserie „Tod von Freunden“ im ZDF. Vier Erwachsene, vier halberwachsene Kinder. Traute Achtsamkeit.

Die Idylle zerbricht schlagartig, als eines Tages Sohn Kjell bei einer Segeltour über Bord geht und spurlos verschwunden bleibt. Es beginnt ein zermürbendes Psychospiel der Eltern und Freunde. Das Besondere an der Serie von Friedemann Fromm: In jeder Folge wird die Geschichte aus der Perspektive einer anderen beteiligten Person erzählt. Die veränderten Blickwinkel fördern immer neue Mosaikstückchen des Unglücks zutage. Und mit jedem Erzählstrang wird das Drama tragischer und komplexer. Was geschah in jener Nacht wirklich auf dem Boot? Wie hängt jeder einzelne mit drin in der tragischen Gechichte? Und warum glaubt Karl, dass sein Bruder noch lebt? Eine fesselnde Geschichte mit tollen Schauspielern. (Tod von Freunden, ZDF-Mediathek).

Spannend auf eine ganz andere Art ist John le Carrés Buch „Federball“. Es ist der letzte Roman des 2020 verstorbenen Großmeisters des Politthrillers. Hier geht es, wie immer bei le Carré, um Spionage, übergelaufene Agenten und gut gehütete Geheimnisse. Hauptfigur Nat hat die besten Tage als Agent im Geheimdienst Ihrer Majestät hinter sich und wird in die „Oase“ abgeschoben – einem ungeliebten Londoner Außenposten für aussortierte Ex-Agenten. Das Spannendste in Nats neuem Alltag sind die Federballmatches mit dem jungen Ehrgeizling Edward Shannon im heimischen Sportclub. Mit der Zeit entwickelt sich zwischen den beiden Männern eine Art Freundschaft. Sie wird am Ende zur Zerreißprobe für Nats eigene Gesinnung. Le Carre hat in seinem letzten Werk auch die seinerzeit aktuellen politischen Themen wie den Brexit und die Ära Trump einfließen lassen. Eine spannende Lektüre für einen verregneten Abend. (John le Carré: Federball, Verlag Ullstein, Taschenbuch, 12 Euro).

Unter freiem Himmel sind leider nach wie vor nur eingeschränkt Aktivitäten möglich. Wer keine Lust mehr hat auf digitale Museumsrundgänge, kann Kunst unter freiem Himmel im Wuppertaler Skulpturenpark Waldfrieden anschauen. Hier kann man in einem tollen Parkgelände spazieren und dabei Skulpturen von Tony Cragg und anderen Künstlern von Weltrang bestaunen, die sich wunderbar in die Landschaft mit altem Baumbestand einfügen. Aktuell laufen dort auch zwei Ausstellungen in Pavillons: „Perpetual Motion“ mit Werken von Joseph Beuys, und ab 17. April „Pieces“ von Leunora Salihu (Skulpturenpark Waldfrieden, Hirschstraße 12, Wuppertal, unbedingt vor dem Besuch die aktuellen Corona-Hinweise lesen unter www.skulpturenpark-waldfrieden.de).