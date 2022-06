Kulturtipps zum Wochenende : Deutschland braucht eindeutig mehr Waldbühnen!

Die Berliner Waldbühne ist einer der schönsten Open-air-Konzertorte der Welt. Foto: obs/rbb

Diesmal erinnern wir an ein wunderbares Konzert in der Berlin, das weiterhin in der ARD-Mediathek zu sehen ist, stellen eine neue Opernplatte vor und werben für ein Insiderbuch der Krimiautorin Elizabeth George.