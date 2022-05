Kulturtipps zum Wochenende : So funktioniert Diplomatie in Krisenzeiten

Die Schriftstellerin Lucy Fricke veröffentlichte den Roman „Die Diplomatin“. Foto: Dagmar Morath

Lucy Fricke hat den Roman der Stunde geschrieben. Und der geheimnisvolle britische Pop-Produzent Sault überrascht mit einer musikalischen Kehrtwende.

Lucy Fricke: „Die Diplomatin“

Dieser Roman wurde in Besprechungen schon als „Buch der Stunde“ bezeichnet. In „Die Diplomatin“ von Lucy Fricke geht es um die deutsche Botschafterin Frederike Andermann, die zunächst in Montevideo arbeitet und schließlich nach Istanbul versetzt wird. Fred, so wird Andermann von Freunden genannt, ist eine Figur, über die man von nun an am liebsten eine ganze Reihe von Romanen lesen würde.

Sie ist lakonisch, selbst wenn ihr melancholisch zumute ist. Sie hat einen ziemlich trockenen Humor, und das Ende der Beziehung zu ihrem Partner kommentiert sie so: „Mein Fast-Ehemann war in der Hinsicht sehr vorausschauend gewesen, wir trennten uns während meines ersten Auslandspostens. Er könne kein MAP sein, kein mit ausreisender Partner oder wie er vermutete: man at the pool.” Und ihre Jobbeschreibung legt sie so an: Während Botschafter einmal „die Macht besaßen, den Lauf der Welt zu verändern“, stehe sie bei Empfängen herum „und sei nur Deutschland“.

Es steckt unheimlich viel Recherche in dem durchaus heiteren Text, aber man bekommt alle Infos wie nebenbei vermittelt. Überhaupt hat das Buch etwas von einem Krimi. In der Türkei versucht Andermann, Menschen in Sicherheit zu bringen, und sie geht dabei bis an den Rand der Legalität. Ein Teil der Handlung ist an die Geschichte der deutschen Journalistin Meşale Tolu angelehnt, die 2017 in der Türkei verhaftet wurde. Lucy Fricke recherchierte für das Buch während eines Stipendiums in Istanbul bei der Kulturakademie Tarabya. Sie war auch in der Sommerresidenz des deutschen Botschafters, dort beobachtete sie den Alltag im Botschaftsdienst und sprach mit Diplomatinnen und Diplomaten.

Der Roman handelt von der Diplomatie in Krisenzeiten. Und von den Dilemmata, in die handelnde Personen unweigerlich geraten. (Claasen Verlag, 256 S., 22 Euro)

Sault: „Air“

Wann hat es jemals eine solch radikale und unerwartete Wendung im Werk eines Popmusikers gegeben? Das neue Album „Air“ des geheimnisvollen britischen Produzenten Sault jedenfalls bietet nicht die von den fünf Vorgängeralben gewohnten Soul-Stücke, keinen Funk oder Dub und so gut wie keine Vocals. Statt dessen versammelt es sieben weitgehend instrumentale Kompositionen mit Streichern, Bläsern und Chor. Das ist unglaublich schöne Musik, optimistisch, sinnlich, voller Hoffnung und Erlösungsversprechen.

Hinter Sault verbirgt sich Dean Josiah Cover, der auch als Inflo bekannt ist. Er produzierte für Michael Kiwanuka und Little Simz, und auch an Adeles Mega-Erfolg „30“ war er beteiligt. Vor drei Jahren begann er, als Sault Alben zu veröffentlichen, die parallel zur Black Lives Matter-Bewegung schwarzes Leben erzählen. Zunächst wusste niemand, wer die Urheber der Platten mit den schlichten schwarzen Covern war: „5“, „7“, „Untitled (Black Is)“, „Untitled“ (Rise)“ und „9“ boten detailliert ausgearbeiteten und hervorragend arrangierten Soul und Funk. Jede neue Veröffentlichung variierte den Trademark-Sound, zuletzt hörte man den Einfluss von Afrobeat.

Dean Josiah Cover meldete sich selten zu Wort, aber er ließ doch verlauten, dass er in der Tradition anderer schwarzer Musiker arbeite, dass er deren Werk fortführen und eine akustische Gegenwartbeschreibung liefern und Themen wie Stolz, Zorn und Protest musikalisch umsetzen wolle. Umso sensationeller wirkt nun die Hinwendung zur klassischen Musik auf „Air“. Man denkt zunächst an Innovatoren des Minimal, an Philip Glass und vor allem Terry Riley. Filmmusik von Ennio Morricone kommt einem in den Sinn. Die zwischen vier und 13 Minuten langen Kompositionen sind aber auch Verbeugungen vor oft vergessenen schwarzen Innnovatoren der klassischen Musik und des Spiritual. Vor Justin Eastman, dessen „Feminine“ derzeit viel gespielt wird etwa, oder vor Alice Coltrane.