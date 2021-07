Kulturtipps zum Wochenende : Wie Jennifer Aniston zum Superstar wurde

Brad Pitt und Jennifer Aniston begegnen sich im Januar 2020 bei einer Preisverleihung wieder. Foto: AFP/EMMA MCINTYRE

Eine ZDF-Doku erinnert an die Zeit, als Jennifer Aniston und Brad Pitt ein Paar waren. Außerdem ideal fürs Wochenende: Erzählungen von Zadie Smith und Musik von den Cocteau Twins.

Erzählungen von Zadie Smith

Ich mag die britische Autorin Zadie Smith. Sie schreibt über die unmittelbare Gegenwart, über Identität, Herkunft, Brexit, Trump, Unterschicht, Prekariat und Popkultur, und sie wagt etwas. Nicht jeder ihrer Texte ist gelungen, vor allem die Romane nach ihrem Debüt „Zähne zeigen“, mit dem sie 2000 berühmt wurde, waren nicht durchweg das reine Vergnügen. Trotzdem bin ich immer aufgeregt, wenn etwas Neues von Zadie Smith erscheint.

Ich finde, besonders interessant wird es, wenn sie die kleinere Form wählt. Es gibt großartige Essays von ihr. Den über Joni Mitchell etwa, die sie eigentlich verabscheut hatte. Warum plötzlich der Wandel? Um für Schönheit wirklich empfänglich zu sein, müsse man immer wieder „seine Schutzschilde senken“, schreibt Smith. Die Vorsätze und Grundlegungen fallen lassen, die uns sonst möglicherweise verstörende Erfahrungen vom Leib halten.

Zadie Smith ist cool, wie man an dem Video erkennt, das man bei Google findet. Wie sie über das Schreiben spricht. Nicht als heiligen Akt betrachtet sie es, sondern als egoistisch und menschenfeindlich, als total konservativ. Aber sie könne halt nicht anders.

Nun ist bei Kiepenheuer & Witsch Smiths erster Band mit Kurzgeschichten erschienen. Er versammelte Texte, die im Laufe der vergangenen Jahre etwa im Magazin „New Yorker“ veröffentlicht wurden, und er dokumentiert, wie sich Smiths Art zu schreiben gewandelt hat. Es gibt großartige Stücke wie jenes, in dem sie schildert, wie Michael Jackson, Marlon Brando und Liz Taylor nach 9/11 in einem Auto gemeinsam aus New York fliehen. Oder das, in dem eine Erzählerin die Ferienanlage in Südspanien mit dem Leben in der digitalen Gegenwart vergleicht. Oder jenes grandiose, in dem sich eine Frau an ihre sexuelle Biografie erinnert und ihr Werden mit dem gegenwärtigen Seinszustand abgleicht.

Das bewundere ich: die Vielfalt der Stimmen, die unterschiedlichen Themen, die Lust am Jetzt. Man hört einer guten Bekannten beim Erzählen zu, und jeder neue Gedanke kann die Erkenntnis bergen, die einem ein Licht aufgehen lässt.

Unheimlich schöne Musik

Mir ist das Phänomen „Dreamcore“ bei TikTok aufgefallen. Unter diesem Stichwort, das die Wörter Traum und Hardcore zusammenzieht, werden Filmchen gepostet, die scheinbar vertraute Ansichten zeigen, die aus dem Zusammenhang gerissen aber unheimlich wirken. Man meint sich an etwas zu erinnern, dass man womöglich gar nicht erlebt hat. Als Soundtrack dazu passt ein Genre, das in den 1980er-Jahren entstand und heute Dreampop genannt wird. Ich habe die großen Bands dieser Spielart des Gitarrenpops in den vergangenen Tagen wieder gehört: Cocteau Twins, This Mortal Coil, My Bloody Valentine, Lush und Dead Can Dance. Herrliche Musik ist das, das britische Label 4AD hat viele dieser Künstler herausgebracht. Und die Königin des Genres war Elizabeth Fraser, die die meisten wahrscheinlich als Gastsängerin von Massive Attacks „Teardrop“ kennen. Sie coverte 1983 mit This Mortal Coil das Tim-Buckley-Stück „Song To The Siren“. Es ist ziemlich schön. David Lynch benutzte es für den Soundtrack zu seinem Film „Lost Highway“. Und auch Lynch selbst ist ein Einfluss für den „Dreamcore“-Trend.

Porträt von Jennifer Aniston