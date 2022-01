Kulturtipps zum Wochenende : Endlich mal ein wirklich schönes Buch über das Singen!

Der kanadische Songwriter Leonard Cohen findet in Katharina Hagenas Buch über das Singen ebenfalls seinen Platz. Foto: dpa/Marcel Antonisse

Diesmal begeben wir uns ins Atelier eines Künstlers, der Eisskulpturen fertigt, besteigen die chinesische Mauer, würdigen den 225. Geburtstag von Franz Schubert und genießen ein sehr feines Buch von Katharina Hagena über das Singen.

Auf der Mauer, auf der Mauer

Bald sind ja Olympische Winterspiele in Peking, und irgendwie gibt es niemanden, der gern dorthin möchte. Manche sagen ja, in China werde es erst erträglich zugehen, wenn man die komplette Staatsspitze ausgetauscht und den Kommunismus eingemottet hat. Das wird allerdings nie geschehen. Noch im Jahr 2093 wird Chefmoderator Jan Hofer bei RTL den Satz sagen: „Der chinesische Außenminister verbat sich jede Einmischung in Chinas innere Angelegenheiten.“

Ich war einmal für mehrere Wochen in diesem großen Land und fand es sehr aufregend, aber auch irgendwie sehr angenehm. Wenn an jeder zweiten Straßenecke ein Soldat steht, kommt dir nicht an der dritten Ecke ein Strolch zu nahe und raubt dir deine Devisen. Besonders eindrucksvoll fand ich die chinesische Mauer, deren Stufen wie für Riesen gebaut scheinen. Manche sagen, an der Mauer bemerke man, dass dieses Land immer Kompetenz darin besaß, Menschen zu erniedrigen. Andererseits ist das möglicherweise auch ein Klischee. Jedenfalls ist das ein fabelhaftes Bauwerk, wie geschaffen für Träume und Philosophien. Im NDR-„Weltspiegel“ sah ich neulich eine großartige Dokumentation, die mir die Faszination der Mauer abermals nahebrachte und mir zeigte, dass es zahllose verschiedene Bilder von ihr gibt.

Kunst und Schweigen der Sirenen

Sodann fiel mir dieser Tage ein wunderbares neues Buch in die Finger, das ich anfangs eher neutral zu lesen begann, denn Bücher über das Singen habe ich viele im Regal. Weil aber Katharina Hagena eine großartige Autorin ist, die als Expertin in Sachen James Joyce begann und mittlerweile drei meisterliche Romane veröffentlicht hat („Der Geschmack von Apfelkernen“, „Vom Schlafen und Verschwinden“ und „Das Geräusch des Lichts“), musste ich einfach hinein in das Buch. Und was soll ich sagen: „Herzkraft. Ein Buch über das Singen“ (Verlag Arche, 222 Seiten, 18 Euro) ist wundervoll. Weil es assoziativ arbeitet. Weil es mitunter springt, sogar von Heinrich Isaac zu Leonard Cohen, aber den roten Faden Glück, den das Singen einem bereitet, nicht aus der Hand legt. Hagena verbindet Physik und Gesangstechnik, Poesie und Kulturgeschichte, sie erzählt aus ihrem Leben, das viel mit Gesang zu tun hat, und endet mit einem hinreißenden Exkurs über die Stille und Kafkas wenig bekannte Erzählung „Das Schweigen der Sirenen“, in welcher der Mythos doppelt verändert und gebrochen wird. Erstens verstöpselt sich Odysseus die Ohren (im Mythos hört er die Sirenen, ist aber an den Mast gefesselt). Doch zur Strafe für die Stöpsel singen die Sirenen eben nicht. Bemerkt es der große Irrfahrer? Nun, wer Katharina Hagena erleben möchte: Ihre Lesung aus ihrem Buch am 8. Februar, 19.30 Uhr, aus dem Literaturhaus Hamburg wird live gestreamt. Natürlich mit Musik drumherum.

Gratulation für Franz Schubert

Der große Komponist Franz Schubert könnte am 31. Januar seinen 225. Geburtstag feiern. Und wie viele andere Unsterbliche tut er das ja auch, in der Ferne des Elysiums. Die Frage ist halt: Welche Platte legt er auf? Mich hat in diesen Tagen eine Neuproduktion eines österreichischen Ensembles fasziniert, das auf historischen Instrumenten spielt. Es heißt L‘Orfeo Barockorchester, und am Pult steht die Dirigentin Michi Gaigg. Ich habe die vier CDs, die beim Label cpo erschienen sind, dieser Tage rauf und runter gehört, zumal sie auch viele sinfonische Fragmente Schuberts bieten. Im Internet kann man eine Kostprobe hören, nämlich das Andante aus der 1. Sinfonie D-Dur, in der Schubert bereits auf der Höhe seiner Kompetenz ist.

Meister der Kälte