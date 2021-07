Kulturtipps zum Wochenende : Ein Podcast mit Pastewka und Rodeln auf dem Vulkan

Alte Krimihörspiele, neu verpackt: „Kein Mucks“ heißt die neue Podcast-Reihe von Radio Bremen. Foto: Radio Bremen

Krimi-Freunde lernen hier alte Klassiker in neuem Format kennen. Und wer gerne auf Reisen geht, findet jede Menge Anregungen für Abenteuer vor der eigenen Haustüre und auf der ganzen Welt.

Von Regina Hartleb Redakteurin für Kultur und Wissen

Auf einer Zugfahrt lässt sich so einiges entdecken beim Blick auf die vorbeifliegenden Landschaften. Nein, ich gehöre nicht zu denjenigen, die sich kaum hingesetzt haben und sofort den Laptop rauskramen, um die folgenden Stunden, ohne aufzublicken, Mails schreiben, Anrufe tätigen oder Terminkalender füllen. Auch Filme schauen ist unterwegs nicht so mein Ding.

Podcast Dafür habe ich neulich während einer Fahrt nach Berlin eine wunderbare neue Podcast-Reihe entdeckt: „Kein Mucks“ heißt das Angebot des Bremer Rundfunks, und wer Krimis mag, sollte hier unbedingt reinhören. Der Sender hat in seinem Hörspielarchiv gestöbert und lauter Kriminalstücke aus den 50-er bis 80-er Jahren wieder ans Licht geholt. Alleine die Titel machen schon Spaß: „Spione im Nachtexpress“, „Fahrplan-Mörder“, „Tote in der Themse“ . Dabei wirken Schauspielergrößen mit wie Evelyn Hamann, Monica Bleibtreu, Judy Winter oder Manfred Steffen, Gerlach Fiedler oder Gert Haucke. Das I-Tüpfelchen ist der Moderator: Comedian Bastian Pastewka führt vor jeder Folge ins jeweilige Werk ein. Und er tut dies auf eine derart unterhaltsame und informative Art, so dass es ein echter Gewinn für die Stücke ist.

Bücher Allzu weite Reisen sind ja nun auch in diesem Sommer nicht unbedingt zu empfehlen. Die Coronaviren haben zwar jetzt hübsche neue Namen, harmloser sind Alpha, Beta, Gamma und Delta deshalb aber nicht geworden. Gefahrlos in die Ferne schweifen und Pläne schmieden kann man beim Blättern im Bildband von National Geographic „Die Reise Deines Lebens“. „Dieses Buch richtet sich an Träumer mit einem Hang zu Abenteuern“, heißt es im Vorwort des Chefredakteurs.

Rodeln auf dem Vulkan, Wandern auf den Galapagosinseln, Schweben über dem Urwald – klingt nicht nur toll, sondern scheint auch tatsächlich machbar. Durch alle Kontinente führen die Autoren und stellen dabei kleine und große Abenteuer vor – insgesamt 245 spektakuläre Ziele. Die meisten Events sind auch etwas für weniger Wagemutige, aber eben in ungewöhnlicher Kulisse (NG Buchverlag, gebundene Ausgabe, 416 Seiten, 49,99 Euro).

Eine Nummer kleiner, aber ebenso unterhaltsam, ist das Büchlein „kleine und große Eskapaden-Wochenenden“ in Deutschland. 52 Tipps und Tourenvorschläge für eine kleien Auszeit in der Heimat, für Aktive und Faule, für Abenteurer und Vorsichtige - hier findet jeder das Passende (Verlag Dumont Herausgeber,Taschenbuch, 240 Seiten, 16,95 Euro).