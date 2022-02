Kulturtipps zum Wochenende : Ein Winter-Thriller mit Liam Neeson und andere Spuren im Schnee

Winterzeit ist immer auch Krimizeit. Wir stellen zwei Schnee-Thriller vor, die es auf vielerlei Arten in sich haben. Dazu empfehlen wir ein kniffliges Krimispiel für die ganze Familie.

Das Buch „Winter in Maine“ von Gerard Donovan erreichte mich kürzlich in Form einer neuen, hübschen Geschenkausgabe, die ich dann nicht mehr aus der Hand legen konnte. Es ist ein im wahrsten Sinne des Wortes irres Werk: Julius Winsome lebt ein stilles Leben in den Wäldern von Maine. Der Winter naht. „Es ist einsam”, meint Julius einmal, „nicht nur im Herbst und im Winter, sondern immer”. Mit den über 3000 Büchern seines Vaters und seinem Pittbull-Terrier Hobbes hat er sich sein Leben am Kaminfeuer behaglich eingerichtet. Eines Tages wird Hobbes aus nächster Nähe erschossen. Von einem Unbekannten. Einfach so. Vermutlich das Versehen eines der Jäger, die sich in dieser Jahreszeit in den Wäldern tummeln. Aber das ist letztlich egal. Für Winsome ändert sich an diesem Tag alles. Er wird zum Serienmörder, erschießt mit kaltblütiger Präzision alle jene Menschen, die in seinen Dunstkreis eindringen. Alles potenzielle Hundemörder. Letztlich geht es in diesem Buch aber um vielmehr als um bloße Rache für einen toten Hund. Es geht um das, was Einsamkeit mit einem Menschen machen kann. Um Verluste im Leben, um eine vergangene Liebe und um verschobene Maßstäbe. „Hast du diesen Hund erschossen?“, das ist die letzte Frage, die er seinen Opfern stellt. Ein Buch, das weder moralisiert noch urteilt, sondern eines, das berührt und irritiert und einfach fesselt.