Kulturtipps zum Wochenende : Ein Blick in die Sterne und in menschliche Abgründe

Im Galileum Solingen können Besucher dank modernster Technik eine Reise ins All unternehmen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Wir empfehlen drei faszinierende Expeditionen in ganz verschiedene Terrains. Wir schauen in den Himmel, blicken in eisige Höhen und entdecken die kriminellen Seiten der Technik.

Von Regina Hartleb

TV-Tipp Wer Lust hat auf eine spannende Bankraubgeschichte der etwas anderen Art hat, sollte sich unbedingt auf die belgische Serie „The Bank Hacker“ einlassen. Sie beginnt eher gemächlich, nimmt dann aber derart an Fahrt auf, dass man schwer davon loskommt. Es geht um einen spektakulären Banküberfall, der ganz ohne bewaffnete Vermummte und ohne einen klassischen Tresor auskommt. Um einen gigantischen Computerhack, der uns Einblicke in die Chancen und Risiken modernster Technolgie aufzeigt. Im Mittelpunkt steht Student Jeremy Peeters (Tijmen Govaerts). Der ist ein echter Computerfreak, aber vor allem auch Familienmensch. Und weil es seinen Lieben gerade ziemlich schlecht geht, lässt er sich auf einen Millionen-Deal mit dem Kriminellen Alidor Van Praet (Gene Bervoets) und seiner üblen Bande ein. Der Zuschauer erfährt dies alles aus einer ungewöhnlichen Erzählperspektive: Der spektakuläre Überfall auf die Bank von Antwerpen ist bereits passiert, als die Serie beginnt. Jeremy hat sich der Polizei gestellt und erzählt Staatsanwältin Erica DeBoek (Hilde De Baerdemaeker) Stück für Stück die Details des Millionencoups. Wie er etwa an der Uni Bandenboss Alidor Van Praet (Gene Bervoets) und dessen Tochter Ada kennenlernt. Der Zuschauer erfährt die Hintergründe seiner komplizierten Familiengeschichte und lernt die durchgeknallten Typen aus Alidors Dunstkreis kennen. Er sieht Jeremy als Opfer, der aus der Not heraus mitmacht bei dem Coup und erst zu spät erkennt, mit wem er sich eingelassen hat.

Das Ganze ist unterhaltsam, lehrreich und wird von Folge zu Folge spannender, vor allem wegen einiger überraschender Wendungen. Man muss kein Kenner der Szene sein, um die Zusammenhänge zu verstehen. Weil hier eben nicht nur die Technologie im Mittelpunkt steht, sondern es neben Identitätenklau und Geldwäsche um normale Menschen geht. Um Gewinner und Verlierer. Und am Ende ist die Auflösung längst nicht so einfach wie gedacht.

„The Bank Hacker“, zu sehen auf Amazon Prime oder in der ZDF-Mediathek.

Buchtipp Vor einiger Zeit habe ich an dieser Stelle das Buch „Der Schneelopard“ von Sylvain Tesson empfohlen. Es ist eine wortgewaltige und zugleich sehr stille Suche nach dem Herrscher in Tibets Höhen. Naturfotograf Vincent Munier und Autor Tesson beschreiben darin Tiere und Menschen in einer Landschaft, die einen beim Lesen demütig werden lässt. Wem „Der Schneeleopard“ gefallen hat, der sollte sich nun den Bildband zum Buch anschauen: In „Zwischen Fels und Eis“ dokumentiert Vincent Munier seine Suche nach dem König der Berge in imposanten Bildern. Es sind ungewöhnliche Einblicke in die eisigen Höhen Tibets, die dazu die perfekte Anpassung von Mensch und Tier an diese lebensfeindliche Umgebung zeigen. Sein Begleiter Sylvain Tessin hat dazu passende Gedanken und Erinnerungen aufgeschrieben. Beim Durchblättern begibt man sich ein zweites Mal auf die Reise in diese fremde und faszinierende Welt. Wer darin den Schneeleoparden auf kargem Felsen thronen sieht, möchte das Buch gleich nochmal lesen.

Vincent Munier, Sylvain Tesson, Nicola Denis: „Zwischen Fels und Eis“, Verlag Knesebeck, gebundener Bildband mit 240 Seiten, 79 Euro.

Ausflug Zum Abschluss noch ein Blick in die Sterne: Wie wäre es mit einem Besuch im Galileum in Solingen? Ein Planetarium plus Sternwarte erwartet die Besucher an einem ungewöhnlichem Ort: In der Kuppel eines stillgelegten Kugelgasbehälters können große und kleine Gäste eine Reise in die Welt der Astronomie, Raumfahrt oder auch in die Natur unternehmen. Modernste Projektionstechnik macht dies möglich. Es gibt ein vielseitiges und wechselndes Programm für alle Altersklassen. Und wer schon einmal dort ist, kann auch noch einen Blick in den aktuellen Sternenhimmel riskieren.