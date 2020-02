Tipps : Kulturtipps für Karnevalsmuffel

Düsseldorf Sogar im jecken Rheinland soll es Menschen geben, die keine Lust auf Karneval haben. Für alle, die der fünften Jahreszeit entkommen wollen, haben wir ein kulturelles Alternativprogramm zusammengestellt.

Deutsche Oper am Rhein Hat zwar auch mit Kostümen zu tun, ist aber vom Karneval weit entfernt: „Die Fledermaus“ von Johann Strauß ist eine der beliebtesten Operetten überhaupt. Die Gesellschaftssatire im Dilemma zwischen Proletariat und Adel wird am Sonntag um 18.30 Uhr im Düsseldorfer Opernhaus aufgeführt. Karten gibt es telefonisch unter 0211 8925211 oder online auf www.operamrhein.de.

Schauspielhaus In dem Stück „Blick zurück nach vorn – Familienchroniken gegen das Vergessen“ setzen sich elf Düsseldorfer mit einem dunklen Kapitel ihrer Familiengeschichte auseinander. Sie forschen nach, in ihrer Familie, im Internet und in Archiven. Und beschäftigen sich mit der Frage, warum Vergangenes immer noch so wichtig ist. Um 18 Uhr geht es am Sonntag im Kleinen Haus los, Karten sind unter 0211 40 248713 oder auf www.dhaus.de erhältlich.