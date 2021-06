Kulturtipps zum Wochenende : Kann man in Bayreuth Rumba oder Cha-Cha-Cha tanzen?

Wird es diese Bilder noch einmal geben? Die Kanzlerin im Jahr 2019 mit dem Ehepaar Söder bei den Bayreuther Festspielen. Foto: dpa/Tobias Hase

Rio de Janeiro Diesmal entdecken wir eine großartige brasilianische Sängerin, frischen längst vergessene Tanzschritte auf, schauen einem Weltmeister zu und gewöhnen uns allmählich wieder an die Bayreuther Festspiele.

Mit der großen Elis Regina durch Köln

Vor genau 40 Jahren fuhr ich an einem Abend nach Köln, in meine dortige Studentenbude, die in einem Wohnsilo der katholischen Hochschulgemeinde versteckt war. Dort teilte ich mir ein Zimmer mit Feliciano, der aus Argentinien kam. Unser Deal war, dass ich ihm Deutsch beibrachte, wofür er gelegentlich kochte. Seine Steaks waren grandios.

An diesem Abend jedoch verspätete ich mich, denn ich hörte auf WDR 3 um 23.05 Uhr einen Mitschnitt vom Jazz-Festival in Montreux 1979, der die brasilianische Sängerin Elis Regina in den Mittelpunkt stellte. Diese Stimme riss mich vom ersten Moment an derart mit, dass ich, in Köln angekommen, unmöglich aus meinen VW Käfer aussteigen konnte. Ich fuhr einfach weiter, Elis trieb mich mit ihrem Charisma durch die Stadt, das Schiebedach war geöffnet, die Welt war erfüllt von Rhythmus und Tempo, Drive und Emotion. Und irgendwann stand ich im mir völlig unbekannten Kölner Stadtteil Flittard, Elis sang immer noch, die Live-Atmosphäre flutete das Wageninnere, und Flittard war plötzlich ein Vorort von Rio de Janeiro.

Einer der Höhepunkte des Montreux-Konzerts war „Cobra Criada“, das jeder Mensch wenigstens einmal gehört haben sollte. Am kommenden Morgen kaufte ich mir die Platte des Konzerts, die es bereits gab, und noch einige andere dieser wunderbaren Künstlerin, die 1982 mit 36 Jahren an einer fatalen Mischung aus Alkohol und Kokain starb. Von ihr gibt es übrigens auch eine wunderbare Studio-Aufnahme von „Águas de Março“, an ihrer Seite der Komponist Antônio Carlos Jobim. „Águas de Março“ wurde von genau 20 Jahren in einer brasilianischen Zeitung zum bedeutendsten Lied aller Zeiten gewählt. Kann ich voll unterschreiben.

Tanzen in der Pandemie

In der Pandemie begann ich an einem Abend, der unter Ausgangsverbot stand, in unserem Wohnzimmer wieder ein wenig zu tanzen, und zwar Standardtänze. Ich war nie ein guter Tänzer, als Musiker hat man es eher in den Fingern als in den Beinen, fortwährend suche ich nach dem Takt, was natürlich tödlich ist. Die Tanzschule zu meiner Gymnasialzeit war aber auch nicht die Erfüllung meines Lebens.

Nun aber entdeckte ich im Internet eine brauchbare Anleitung, wie man die Grundschritte wieder lernt, etwa bei der Rumba. Die Rumba habe ich immer geliebt, und wer diese Schritte jetzt selbst mal schnell ausprobieren möchte, der hat hier die richtige Musik dazu: „Smooth Operator“ von Sade (die mein Kollege Philipp Holstein Kostenpflichtiger Inhalt in seinen Tipps neulich so schmerzlich vermisste). Manche Fachleute sagen, man könne hierzu auch einen Cha-Cha-Cha tanzen. Mag sein. Ich bin unsicher. Vielleicht bekomme ich hier Kommentare, die mich in die richtige Richtung lenken.

Der Schach-Weltmeister im Internet

In der Pandemie haben viele Menschen begonnen, Computerspiele auszuprobieren. Ich spiele bereits seit Jahren Online-Schach, und zwar auf der Plattform Lichess. Dort ist auch Weltmeister Magnus Carlsen unterwegs – unter seinem Pseudonym „DrNykterstein“. Auch andere Großmeister sind vertreten, aus Deutschland das Junggenie Vincent Keymer. Carlsen hat dort für die Disziplin Bullet (eine Minute Bedenkzeit für alle Züge) aktuell 3118 Punkte, was man mit der Elo-Norm nur bedingt vergleichen kann. Ich bin in dieser Disziplin regelmäßig knapp über 2000 Punkten, bei Blitz ebenfalls, das ist gesundes Mittelmaß. Mein Pseudonym ist der Name eines der Götter aus Wagners „Rheingold“, falls das jemanden interessiert. Jeder kann dort gebührenfrei spielen, mit oder ohne Wertung. So für zwischendurch ist Lichess eine feine Sache.

Richard Wagner in Bayreuth – ohne Pause?

Ob in diesem Jahr unter welchen Bedingungen Opern von Richard Wagner bei den Bayreuther Festspielen aufgeführt werden kann, steht noch in den Sternen. Die Möglichkeit, dass alles eventuell ohne Pause gespielt werden muss, ist nicht sehr erhebend. Salzburg erwägt das ja, damit es bei Toilettengängen und an Pausenbüfetts keine Infektionsmöglichkeiten gibt. Richard Wagner hat das alles kommen sehen, deshalb hat er eine Oper komponiert, bei denen man weit über zwei Stunden stillsitzen muss. Es ist das „Rheingold“. Wer schon mal für die Festspiele üben möchte, dem empfehle ich die legendäre Bayreuther Produktion des Regisseurs Patrice Chéreau und des Dirigenten Pierre Boulez, die 1980 mitgeschnitten wurde. Warnung: Wagner eignet sich weder für Rumba noch für Cha-Cha-Cha.