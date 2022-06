Kulturtipps zum Wochenende : Antike zum Anfassen und ein Traumpanorama für Mutige

Für das kommende Wochenende sagen die Meteorologen Sonnenschein pur voraus. Da lohnen sich Abenteuer unter freiem Himmel. Und abends geht es in ein ganz besonderes Theater.

Theater Ich freue mich am kommenden Wochenende auf einen Besuch im Wuppertaler TalTonTheater. Diese kleine aber unbedingt besuchenswerte Bühne in einem denkmalgeschützen Gebäude liegt direkt an der Nordbahntrasse. Und die Theatercrew hält stets, was sie verspricht. Ob Comedy, Nervenkitzel oder Klassiker – das Stammensemble und seine Gäste bringen alle Genres auf die Bühne. Immer erwartet die Besucher eine hochprofessionelle Darbietung vor ausgefallener Kulisse. Ich schaue mir dort am kommenden Sonntag den Thriller „Misery“ an, nach der Roman-Vorlage von Stephen King. Außerdem sind im aktuellen Programmangebot unter anderem „Frau Müller muss weg“ und „The King’s speech“. Einfach mal stöbern unter www.taltontheter.de