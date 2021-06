Kulturtipps zum Wochenende : „Die Wand“ ist so ein tolles Buch!

Martina Gedeck in dem Kinofilm „Die Wand“. Foto: Studiocanal

Ich bin dem Klassiker von Marlen Haushofer vor Kurzem erst begegnet. Und wer sie noch nicht kennt, sollte auch die Verfilmung mit Martina Gedeck sehen: Sie ist toll. Außerdem empfehle ich Hélène Cixous und Sade.

Klassiker neu entdeckt

Ich weiß, ich bin spät dran, aber ich habe erst jetzt „Die Wand“ von Marlen Haushofer gelesen. So ein tolles Buch! Eine Frau fährt mit Freunden ins Gebirge, und als sie am nächsten Morgen in der Hütte aufwacht, ist sie ganz allein. Eine unsichtbare Wand trennt sie von der restlichen Welt, und hinter der Wand ist alles menschliche Leben erloschen.

Nun erzählt die Frau ihre Geschichte, obwohl sie nicht daran glaubt, dass jemals jemand ihre Aufzeichnungen liest. Der Ton fasziniert mich. Wie mit halb geschlossenen Lidern berichtet die namenlose Frau. Sachlich. Analytisch. Dabei menschlich und manchmal ja sogar raunend.

Es gibt todtraurige Passagen in dem Buch aus dem Jahr 1963. Diese, zum Beispiel: „Plötzlich schien es mir ganz unmöglich, diesen strahlenden Maitag zu überleben. Gleichzeitig wußte ich, daß ich ihn überleben mußte und daß es für mich keinen Fluchtweg gab. Ich mußte mich ganz still verhalten und ihn einfach überstehen. Es war ja nicht der erste Tag in meinem Leben, den ich auf diese Weise überleben mußte. Je weniger ich mich wehrte, desto erträglicher würde es sein.“

Aber es gibt eben auch sehr schöne Momente – wenn die Erzählerin eins wird mit der Natur, etwa, wenn sie sich dem Lauf der Jahreszeiten fügt.

Vor ein paar Jahren lief im Kino eine Verfilmung mit Martina Gedeck in der Hauptrolle, und wer sie noch nicht gesehen hat, möge das unbedingt nachholen: es gibt sie zurzeit bei AmazonPrime. Gedeck spielt das großartig, sie balanciert die Verzweiflung der Hauptfigur gegen ihren Überlebenswillen aus. Sie lässt es schlüssig erscheinen, wie sie sich mit den Tieren anfreundet, mit ihnen eine Gemeinschaft bildet. Und dann kommt diese irre Szene, als auf einmal ein Mann auftaucht. Die Geschichte lässt viele Deutungen zu, in der Pandemie wurde sie wieder viel gelesen, und in Frankreich hat eine Bloggerin sie sogar zum Bestseller gemacht.

Großartige Vorlage jedenfalls und ein toller Film.

Einmal alles von Hélène Cixous, bitte

Eine Autorin von, der ich am Ende meines Lebens bitte alles gelesen haben möchte, ist die Französin Hélène Cixous. 1975 wurde sie bekannt mit ihrem Essay „Das Lachen der Medusa“, der so etwas wie die Fanfare für ein feministisches Schreiben war. Cixous hatte über Joyce promoviert, und vielleicht von ihm inspiriert musikalisiert sie ihren Text. Sie hebt auf Intonation und Rhythmus ab, der Vortrag gerät atemlos und mitreißend.

Zuletzt gelesen habe ich ihr sehr persönliches Buch „Meine Homere ist tot“. Sie beschreibt darin das Sterben ihrer hochbetagten Mutter Eve, einer jüdischen Hebamme, die von Deutschland über London und Paris nach Algerien floh. Cixous notiert minutiös, was die beiden Frauen in diesen letzten tagen erleben. Sie will die Zeit festhalten, dem Vergehen ein Schnippchen schlagen und den Text zu einem Behälter machen, der das Andenken an die Mutter birgt. „Ich erbitte den Stillstand der Zeit“, schreibt sie.

Das ist ein berührendes Buch und bei aller Tragik doch heiter. Denn indem es Leser findet, erreicht es ja sein Ziel: die Mutter vor dem Vergessen zu bewahren.

Warten auf Sade

Ich warte seit mehr als zehn Jahren auf ein neues Album von Sade. Bei YouTube gibt es einen Film, der ein Konzert ihrer letzten Tournee von 2011 dokumentiert. Damals hatte Sade nach zehn Jahren mal wieder eine Platte gemacht, und man fragte sich natürlich, wie sie nach so langer Abwesenheit auf der Bühne mit Leuten wie Beyoncé mithalten wollte. Sehen Sie sich die ersten sechs Minuten an. Wie Sade die Bühne betritt, zunächst nur als Schatten, wie sie ihre Musiker-Armee hinter sich formiert. Wie sie das Publikum mit dem Titel „Soldier Of Love“ wegpustet.

Würde ich so gerne wieder erleben.