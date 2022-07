Kulturtipps zum Wochenende : Baden in Seerosenbildern

Monets Garten ist bis 18. September im Technikum in Mülheim an der Ruhr zu sehen. Foto: Lukas Schulze

Service Was ist schon die Wirklichkeit, wenn man in eine Welt aus Licht und Schatten, Farben und Klängen eintauchen kann? Gleich zwei Lichtshows widmen sich gerade dem Meister von Licht und Schatten Claude Monet. Und das Gute daran: Sie sind direkt vor unserer Haustür.

Zwei Spektakel um den Impressionisten Claude Monet sind aktuell in unserer Region zu sehen: Das Technikum in Mülheim an der Ruhr zeigt – noch bis 18. September – „Monets Garten“, und im Gaskessel Wuppertal heißt es – noch bis Ende des Jahres – „Monet – Rebell und Genie“.

Sowohl das Technikum als auch der Gaskessel bieten eine 360-Grad-Erlebnisreise durch das Leben und die Werke des Impressionisten, der sich vielleicht wie kein zweiter für dieses multimediale Großformat eignet. Claude Monet (1840 bis 1926) stellte – anfangs spöttisch belächelt von der damaligen Kunstkritik – seine Empfindungen angesichts eines Motivs ins Zentrum seines Schaffens und konzentrierte sich auf das Spiel von Licht und Schatten. Immersive Lichtshow ist der Terminus technicus für diese multimedialen 3-D-Events, die Pinselstriche durch Pixel ersetzen und ihre Besucher in ein Bad aus Farben und Klängen eintauchen lassen. Begehbare Bilder, eine Badewanne aus Licht und Klang. Eine meditative Traumreise und ein Kulturkurztrip. Alles in einem.

In Mülheim gehen die Besucherinnen und Besucher durch drei Erlebnisräume: ein Atelier, einen Garten – Monets berühmter Gartenlandschaft in Giverny in der Normandie nachempfunden – und einen Showroom mit Monets großen Arbeiten vom „Kap von La Héve bei Ebbe“ über „Die Dame im grünen Kleid“ bis zu den berühmten „Seerosenbildern“. Rund 80 Werke Monets kommen in der Lichtshow zum Einsatz; klanglich untermalt von Ravel, Eric Satie und Claude Debussy.