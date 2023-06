Gutscheine für Jugendliche Der Kulturpass ist gestartet – wie man ihn bekommt und wie das Angebot aussieht

Das Juicy Beats Festival, das am 28. und 29. Juli in Dortmund stattfindet, bietet etwas für jeden Geschmack: Hip-Hop und Reggae oder Electro und Techno. Karten kann man im Kulturpass ab 70 Euro kaufen. Florian Schröders satirischer Jahresrückblick am 19. Januar 2024 in der Tonhalle verspricht eine humoristische Analyse des Jahres 2023 mit viel Sarkasmus. Tickets gibt es ab 10 Euro.