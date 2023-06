Gutscheine für Jugendliche Der Kulturpass kommt

Düsseldorf · Über eine App oder Website können Jugendliche, die in diesem Jahr 18 Jahre alt werden, Kino- oder Konzert-Tickets, aber auch Bücher oder Tonträger im Wert von 200 Euro kaufen. Der neue Kulturpass geht am 14. Juni an den Start. Alles Wissenswerte über den staatlichen Kulturgutschein.

14.06.2023, 07:49 Uhr

Über den Kulturpass kann man auch Kino-Tickets buchen. Foto: Krebs, Andreas (kan)

Was ist der Kulturpass? Der Kulturpass ist ein Angebot der Bundesregierung an alle Jugendlichen, die dieses Jahr 18 Jahre alt werden. Mit dem Angebot werden jungen Leuten 200 Euro für Kulturangebote „geschenkt“. Das Guthaben gilt zum Beispiel für Konzert- und Kinobesuche. Laut Kulturstaatsministerin Claudia Roth kann „alles, was legal ist, mit den 200 Euro erworben werden“. Einzige Bedingung: Es soll sich um Präsenz- und Liveangebote vor Ort handeln. Info Nützliche Internet-Adressen Website des Kulturpasses: www.kulturpass.de Die Kulturpass-App gibt es im App Store (Apple):und bei Google Play (Android). Verbraucherzentrale: https://www.verbraucherzentrale.de/aktuelle-meldungen/reise-mobilitaet/unterwegs-sein/kulturpass-fuer-18jaehrige-so-gibts-die-200-euro-fuer-kulturangebote-85083 Online-Ausweis: https://www.personalausweisportal.de/Webs/PA/DE/buergerinnen-und-buerger/online-ausweisen/online-ausweisen-node.html Elster-Zertifikat beantragen: www.elster.de Für wen genau gilt das Angebot? Es gilt für alle jungen Menschen mit dem Geburtsjahr 2005, die in Deutschland leben. Registrieren können sie sich über die Online-Ausweis-Funktion ihres Personalausweises. Nicht-deutsche EU-Bürger brauchen ihre eID-Karte. Für Nicht-EU-Bürger ist ein elektronischer Aufenthaltstitel für die Anmeldung nötig. Der Kulturpass wird unabhängig von der Staatsbürgerschaft an alle Jugendlichen vergeben. Das sind etwa 750.000 junge Menschen. Wie kann man das Guthaben abrufen? Auf der Kulturpass-App oder der Homepage www.kulturpass.de sind Kulturevents und -Angebote verfügbar. Nach der Anmeldung kann das Guthaben in der App oder online abgerufen werden. Die Angebote können online reserviert, Tickets oder Produkte dann vor Ort abgeholt werden. Kulturstaatsministerin Claudia Roth Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka Ab wann gilt der Kulturpass? Die Kulturpass-App – im App-Store bei Apple oder bei Google Play für Android – kann ab 14. Juni heruntergeladen werden. Alternativ ist die Website www.kulturpass.de verfügbar. Das Guthaben ist zwei Jahre gültig. Kulturanbieter können sich seit dem 17. Mai registrieren. Welche Angebote gibt es? Zum Angebot gehören: Kino, Konzerte, Museum, Theater, Bücher, Tonträger und Musikinstrumente. Websites wie Amazon und Streamingdienste sind ausgeschlossen. In der Testphase des Projekts werden auch Abonnements und langfristige Kurse nicht unterstützt. Die regionalen Angebote werden erst ab 14. Juni frei geschaltet. Wer verantwortet das Projekt Kulturpass? Das Konzept des Kulturpasses beruht auf Plänen von Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Bündnis 90/ Die Grünen) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) Was ist das Ziel? Ziel ist es, Jugendliche nach der Corona-Pandemie wieder stärker für lokale Kulturangebote zu begeistern. Jugendliche sollen wieder ausgehen und Kultur live erleben. Auf diese Weise erhalten auch Kulturbetriebe eine finanzielle Post-Corona-Unterstützung. Deswegen kann man das Guthaben auch nicht bei großen Onlinehändlern einlösen. Bemerkenswert ist an dieser Art der staatlichen Subvention ist, dass sie sich nicht wie sonst üblich direkt an die Kulturanbieter, sondern an die Konsumenten richtet. Das Projekt kann außerdem ein Modell für die Digitalisierung der Kulturszene werden, da alle Geschäfte auf einem digitalen Marktplatz stattfinden. Zum Hintergrund: Viele lokale Kulturschaffende sind nach der Corona-Pandemie immer noch finanziell geschwächt. Hinzu kommt, dass viele junge Menschen während der Pandemie viele kulturelle Angebote nicht wahrnehmen konnten. Das soll nun aufgeholt werden. Laut einer repräsentativen Umfrage der Bertelsmann Stiftung spricht sich die große Mehrheit der Deutschen für den Erhalt von Kulturinstitutionen aus; tatsächlich interessieren sich jedoch weniger als ein Drittel tatsächlich für klassische Konzerte, Oper- und Theateraufführungen. Wie wird der Pass finanziert? Die Bundesregierung stellt für den Kulturpass 100 Millionen Euro aus dem Kulturetat zur Verfügung. Das wurde im Haushalt vom 10. November 2022 vom Bundestag bestätigt. Wie können Unternehmen am Kulturpass teilnehmen? Kulturanbieter können sich auf der Kulturpass-Plattform einen Shop einrichten, in dem sie ihre Angebote einstellen. Dazu ist lediglich das sogenannte Elster-Zertifikat, eine Datei der Finanzverwaltung, notwendig. Die Kosten für die Produkte werden den Unternehmen zurückerstattet, sobald die Angebote abgerufen werden. Bisher sind über 4900 Betriebe mit mehr als 1,6 Millionen Kulturangeboten vertreten. Wird der Kulturpass auf unter 18-Jährige ausgeweitet? Ende des Jahres soll es eine Beurteilung des Kulturpasses geben. Ist er bis dahin erfolgreich, soll er für 16- und 17-Jährige verfügbar gemacht werden. Gibt es ein Vorbild? In anderen EU-Staaten ist ein Kulturpass schon jetzt erhältlich, zum Beispiel in Frankreich. Der „pass culture“ unterscheidet sich vom Kulturpass aber im Budget, dem Kreis der berechtigten Jugendlichen und den Verwendungsvorgaben.

(jp)