Konzerte, Ausstellungen, Kino : Staat will Jugendlichen Kulturpass für 200 Euro spendieren

Staat will Jugendlichen Kulturpass für 200 Euro spendieren

Kinobesucher sitzen zur Premiere des Films "Komm mit mir in das Cinema - Die Gregors" im Kinosaal vom Delphi-Filmpalast in Berlin (Archivfoto). Foto: dpa/Jens Kalaene

Berlin Bücher, Konzerte, Kino oder Ausstellungen - junge Menschen sollen dank eines neuen Kulturpasses ab 2023 auf Staatskosten am Kulturleben teilnehmen können. Wie der Pass funktionieren soll und welche Leistungen er umfassen soll.

Die Bundesregierung will zusätzliche Mittel im Etat von Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) für die Förderung von Jugendlichen, die Stärkung der Erinnerungskultur und Nachhaltigkeit einsetzen. Aus der Aufstockung des Kultur- und Medienetats würden im kommenden Jahr 100 Millionen Euro für einen Kulturpass für junge Menschen bereitgestellt, sagte Kulturstaatsministerin Roth am Freitag in Berlin. Das im Bau befindliche Museum des 20. Jahrhunderts im Herzen von Berlin soll mithilfe der zusätzlichen Mittel klimafreundlicher werden. Weitere zusätzliche Gelder unterstützen demnach unter anderem die Aufarbeitung des Nationalsozialismus.