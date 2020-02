Kulturlexikon : Die Playlist verändert die Musik

Die Listen von Streamingsdiensten haben heute großen Einfluss.

Das ist eine Geschichte, die Menschen gewissen Alters gerne erzählen: Wie sie damals mit einem Finger auf der Aufnahmetaste vor dem Kassettenrekorder saßen, um den nächsten Song aus dem Radio mitzuschneiden. Kam man damals ja schlecht ran, an die Hits aus England und den USA. Also nahm man auf, was lief und wichtig erschien, die Slades, die Stones, Santana, Stück für Stück, bis sich für die Fahrt an den Baggersee ein schöner Mix ergab.