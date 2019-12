Kulturlexikon: K wie Konzeptalbum : Achtung, diese Musik ist große Kunst!

Düsseldorf Konzeptalben sind ein Relikt der 1970er Jahre. Für Rockstars waren sie ein Mittel, um Anspruch und Tiefe zu behaupten.

Konzeptalben sind in den allermeisten Fällen ganz großer Käse. Wenn Künstler es nicht hinbekommen, zehn Song-Perlen auf eine Kette zu ziehen, sondern mangels Kreativität unausgorenen Kleinkram wie Intros, Interludes, Reprisen und Outros auf eine Platte packen müssen, nennen sie das Ganze gerne „Konzeptalbum“. Das ist ein großes Wort, und wer eine Platte eigentlich nicht so gut findet, dann aber zugeraunt bekommt, dass das doch ein Konzeptalbum sei, kann bloß noch „Ach so“ sagen und schuldbewusst nicken. Konzeptalben behaupten Kunstanspruch, Hochkulturanbindung und intellektuelle Unanfechtbarkeit.

Es gibt Künstler, die gründen ganze Karrieren auf Konzeptalben, in den 1970er Jahren war das im Genre des sogenannten Progrock sehr in Mode. Die frühen Genesis, King Crimson und Pink Floyd überboten sich geradezu mit Durchdachtheit. Der König des Konzeptalbums ist in dieser Hinsicht Roger Waters, der seit den 1960er Jahren eigentlich keinen Song mehr veröffentlicht hat, der für sich selbst steht und den man einfach so hören könnte.