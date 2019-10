Kulturlexikon - J wie Jam-Session : Keiner weiß, was dabei rauskommt

Heute erklären wir eine Form des improvisierten künstlerischen Miteinanders.

Mit einer „Jam“ assoziieren viele heute zudem das Aufeinandertreffen im HipHop, es sind Partys, bei denen die vier Elemente Rap, DJ-ing, Graffiti und Breakdance zusammenkommen. Vor allem in den USA waren die Jams in den 1980er Jahren populär. Tatsächlich hat das „Jammen“ seine Ursprünge schon einige Jahrzehnte früher im Jazz. Die Jam-Sessions spielten in den 1940er Jahren sogar eine große Rolle in der Entwicklung des Genres. Die meisten Jazzmusiker spielten, um sich ihre Brötchen zu verdienen, in Tanzorchestern und machten kommerzielle Studioaufnahmen. Nach der eintönigen Arbeit trafen sie sich, um sich gemeinsam auszuspielen. Im Minton’s Playhouse in Harlem jammten damals viele Swing-Musiker bis in den frühen Morgen hinein. Aus diesen Treffen entstand der Bebop, mit vielen rhythmischen Freiheiten für Schlagzeug und Bass sowie vielen Improvisationsmöglichkeiten – und damit die Grundlage für den Modern Jazz. Neben Musikern entdeckten auch Tänzer in den 1970er Jahren das Improvisieren. In New York kamen Tanzgruppen zu Jam-Sessions in Parks und Tanzsälen zusammen.