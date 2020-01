Kulturlexikon : Getrieben von Visionen

Düsseldorf Hildegard von Bingen (1098 - 1179) gilt als die erste Vertreterin der deutschen Mystik.

Mystik ist vor allem aber auch Religion. Reine Religion. Dem Mystiker geht es um den Zugang zum puren Glauben, frei von theologischen Vorgaben und Vorschriften. Sein Ziel ist in allen Religionen das Gleiche: Erleuchtung. Er sucht den Zugang zum Heiligen in sich selbst. Die Verschmelzung des eigenen Ichs mit dem Ursprünglichen, dem Urgrund der Wirklichkeit.

Bereits als Achtjährige wird sie der Kirche überantwortet – eine geistliche Karriere war ihr als zehntes Kind einer wohlhabenden Familie vorbestimmt. In einer Klause, die dem Kloster der Benediktinermönche Disibodenberg bei Bad Kreuznach untersteht, wächst sie auf. Das Dasein der Klausner war noch ein Stück weit extremer als das der benachbarten Mönche: In totaler Abgeschiedenheit und Enge, eremitisch und in Askese wächst das Mädchen auf (claudere bedeutet schließen; Klaustrophobie ist die Angst vor verschlossenen Räumen). Immer häufiger bekommt sie Visionen, die sie als Worte Gottes aus ihrem Inneren versteht.