Kulturlexikon E wie Eklektizismus : Schöpfen aus der Cloud

Düsseldorf In unserer Serie beschäftigen wir uns heute mit der Stilvielfalt eines Kunstwerks.

Man kann es auch milder formulieren: Da fließen Stile zusammen, es kommt zu Begegnungen, Verschmelzungen, Ergänzungen. Jeder große Komponist ist irgendwann mal eklektisch, Mozart lässt sich türkisch inspirieren im „Rondo alla turca“. Strawinskys Neoklassizismus ist ein generationenübergreifendes Pingpong der Stile. Bei Johann Sebastian Bach zeigen sich italienische und französische Spurenelemente. Und dem großen Claudio Monteverdi glückt in seiner „Marienvesper“ jene Form von Eklektizismus, die fast schon ans Crossover reicht: Renaissance-Polyphonie, die noch aus der Gregorianik widerhallt, paart sich mit dem virtuos konzertanten Stil des Frühbarock.

In seinen besten Erscheinungsformen ist Eklektizismus eben nicht träger Stillstand, nicht wahllose Selbstbedienung, sondern Aufbruch in die Zukunft. Oder es ist eine bewusste Haltung, wie sie der Postmoderne innewohnt: als bewusstes Sammeln, Zitieren, Integrieren. Komponieren beinhaltet gerade in unserer Zeit das souveräne Verfügen über zahllose frühere, abgeschlossene Stile, es ist letztlich eine Art Schöpfen aus der Musikgeschichte wie aus einer Cloud. Man kann es auch Collage nennen.