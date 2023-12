5000 Euro als Unterstützung Kulturamt fördert Professionalisierung junger Musiker

Bereits seit 2011 gibt es das Projekt „Bandprofessionalisierung" im Kulturamt. Aus den bisher bereits unterstützten Bands sind mittlerweile zum Teil etablierte Künstler geworden, wie zum Beispiel Kopfecho oder Love Machine. In den letzten Jahren wurden in dieser Form bereits folgende Bands gefördert: Liquid Lightning (2011), Artwon Artown Artnow (2012), Mighty Mammut Movement (2013), Ivory Clay (2014), Moglebaum (2015), The Buggs (2016), Creeps und Love Machine (2017), Kopfecho und Sam Sillah (2018), Neumatic Parlo und Rhythmussportgruppe (2019), Bloodflowers und Friday and the Fool (2020), Florence Besch und Carpet Waves (2021), Jule Blumt und Julika (2022) sowie Sorayah und Aylin Celik (2023).