Künstler Johannes Lenhart Die Schreibmaschine aus der Milchstraße

Noch immer beißen sich Kunsthistoriker und Künstler an Marcel Duchamp die Zähne aus, vor allem an seinem „Großen Glas", das eigentlich „Die Braut wird von ihren Junggesellen entkleidet, sogar“ heißt. Wissenschaftler feiern den amerikanisch-französischen Künstler als Impulsgeber der Moderne. Künstler wie Joseph Beuys behaupten: „Das Schweigen von Marcel Duchamp wird überbewertet". Aber wer wie Duchamp jedes Ding der Welt zum Werk erklärt, kann mit Beuys auch behaupten, dass jeder Mensch ein Künstler sei. Johannes Lenhart nimmt sich Duchamp in „Milky Way" („Milchstraße") an die Brust. Im Kunstraum Roßstraße 31 spricht er gar von einer Hommage an den Konzeptkünstler.