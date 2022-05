Kunstausstellung in Venedig : Wie das Rheinland Venedig prägt

Venedig Auch Größen aus dem Rheinland wie Heinz Mack, Markus Lüpertz, Tony Cragg und Katharina Grosse haben ihren Auftritt in der Lagunenstadt.

Wer in der Kunstszene dabei sein will, hält sich zumindest für einige Tage in Venedig auf. Das gilt für Susanne Gaensheimer und Peter Gorschlüter aus den Museen in Düsseldorf und Essen, für den New Yorker Mega-Galeristen David Zwirner wie für den Grace-Kelly-Enkel Pierre Casiraghi. Erst recht trifft es für die Künstler-Stars aus dem Rheinland zu. Wer nicht in die Hauptausstellung der Biennale eingeladen ist wie Katharina Fritsch mit ihrem grünen Elefanten, findet dennoch Wege, um in Nebenveranstaltungen zum Zuge zu kommen. Auf einem haushohen Plakat wirbt die weltweit agierende Galerie Gagosian für Anselm Kiefer im Dogenpalast. Aber auch Größen wie Heinz Mack, Markus Lüpertz, Tony Cragg und Katharina Grosse haben ihren Auftritt in der Lagunenstadt.