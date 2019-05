Künstler Anatol Herzfeld ist tot : Anatol stand Beuys zur Seite

Neuss Der Neusser Künstler, Schmied und ehemalige Polizist ist 88-jährig gestorben.

Wo Anatol mit seinem Zimmermannshut auftauchte, geriet er rasch zum Blickfang. Ob er vor seinem Atelier auf der Neusser Insel Hombroich den Besuchern seine eisernen Skulpturen erklärte oder einst als Polizist und Puppenspieler bis zur Rente Schulkindern die Regeln des Straßenverkehrs einprägte – stets hingen die Zuhörer an seinen Lippen. Nur wenn sein Lehrer Joseph Beuys in der Nähe war, trat Anatol bereitwillig ins Glied zurück. Beuys war für ihn der Größte. Jetzt ist auch Anatol nach kurzer Krankheit gestorben, 88-jährig.

Ohne Beuys ist Anatol Herzfeld – so lautete sein vollständiger Name – als Künstler undenkbar. Bei Beuys studierte er nebenher an der Düsseldorfer Akademie, als er schon im Polizeidienst stand. Zuvor hatte er eine Schmiedelehre abgeschlossen – ein bodenständiger Mensch, der auch in der Kunst das handfest Materielle dem filigran Geistigen vorzog. Davon zeugen jene übermannshohen rostigen „Wächter“ auf der Neusser Kunstinsel, ähnlich stämmig, wie Anatol selbst es war. Ein monumentaler Beuys-Kopf aus Granit, der gleichfalls in Hombroich entstand, ziert inzwischen das Meerbuscher Rheinufer.