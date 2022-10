Bühnen-Show im Düsseldorfer Schauspielhaus : Der Drag und das Biest

Düsseldorf Zum vierten Mal präsentiert Drag Queen Effi Biest ihr Format „Drag & Biest“ im Schauspielhaus. Ein Abend mit Potenzial, das noch nicht vollends ausgeschöpft wird.

„Drag & Biest“ nennt sich die Drag-Show, die bereits zum vierten Mal das Programm des Theaters auflockert. Rund 70 Menschen sitzen im Unterhaus und jubeln begeistert, als Drag Queen Effi Biest in weißem Bademantel, hochentflammbarer rosa Perücke und glitzerndem Makeup – auf das jede Christbaumkugel stolz wäre – Playback-singend die Bühne betritt. Wie eine Matrjoschka entkleidet sie sich nach und nach, enthüllt zuerst ein türkises Kleid mit Ananas-Print und später einen gestreiften Badeanzug, der an Ziggy Stardust erinnert. Urlaubsfeeling trifft auf Weihnachtsvorfreude.

Eben jene Unerfahrenheit merkt man vielen der Performerinnen noch an. Das Makeup sitzt ein bisschen zu perfekt, die Kleidung könnte teils als extrovertiertes Party-Outfit durchgehen, und den Tanz-Einlagen fehlt es an genug Selbstbewusstsein, um das Publikum restlos zu überzeugen. Die Handbremse ist angezogen und lockert sich nur langsam.

Ein Highlight liefert Alice King mit ihrer Performance zu Christina Aguileras „Something's Got a Hold On Me“ und „Express“. Nur mit einem Stuhl in der Mitte der Bühne als Accessoire geht sie völlig in ihrer Darbietung des ikonischen „Burlesque“-Tanzes auf, hypnotisiert und verdient sich jedes einzelne Kreischen der Zuschauenden.