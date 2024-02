„Wombs of Revolution“ im FFT Revolte und Solidarität

Willie Stark hat gelernt, sich in einer von Männern dominierten Szene durchzusetzen. Geboren und aufgewachsen in Paris, kam sie schon als Teenager mit Hip Hop und House in Berührung. Sie ertanzte sich einen Namen in der Dance-Hall-Szene, nahm an TV-Shows wie „Dance Street“ in Frankreich teil, modelte und choreographierte eine Reihe Projekte, die unter anderem im Tanzhaus NRW zu sehen waren.