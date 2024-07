William Shatners CD „So Fragile, So Blue“ Warum Captain Kirk gern mal ein Baum wäre

Kurz vor dem Flug hatte Shatner, der mittlerweile 93 Jahre ist, mit zwei alten Freunden an einem Tisch gesessen. Es waren Robert Sharenow und Dan Miller. Gemeinsam hatten sie früher Songs geschrieben. Sie überlegten, ob sie einen Song über den Weltraumflug planen wollten. Kaum war er zurück, cancelte Shatner den Plan. Er sagte ihnen: „Wisst ihr, dieser Song über den Weltraum? Vergesst ihn. Er funktioniert nicht.“ Die Erfahrung der Elf-Minuten-Reise habe, schrieb er, alles übertroffen, „was wir uns hätten vorstellen können“. Also fingen sie an, „einen Song zu schreiben, der das, was ich beim Flug ins All erlebt habe, in Worte fasst und destilliert. Wir nannten ihn ,So Fragile, So Blue‘, und er bringt wirklich alles zusammen, was ich gefühlt und gesehen habe.“