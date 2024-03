WDR-Orchester in der Tonhalle Nur selten wird es schroff

In Europas Konzertsälen werden die Brüder Jussen derzeit regelrecht herumgereicht. Die klavierspielenden Blondschöpfe aus den Niederlanden, die bereits 2010 ihr erstes Album veröffentlichten, verliehen dem jüngsten Heinersdorff-Konzert in der Tonhalle Star-Glanz – und mit Béla Bartóks Konzert für zwei Klaviere, Schlagzeug und Orchester einen markanten Gegenakzent in einem konventionellen Programm.