WDR-Rundfunkchor in Mönchengladbach Kann man kaum schöner singen

Als sei das Publikum nicht sowieso schon maximal beeindruckt, ja fast eingeschüchtert gewesen von der Fülle und Leuchtkraft dieses Chores, stellte sich am Ende fast Schockstarre ein: Chorleiter Simon Halsey lud die Zuhörer in der bestens besuchten Mönchengladbacher Citykirche ein, das weltberühmte „Locus iste“ von Anton Bruckner mitzusingen. Mancher Chorist im Zuschauerraum erinnerte sich dunkel an den Text, etwa an die Zeile „inaestimabile sacramentum“, und an die flüsternde Chromatik dieser Passage. Aber die allermeisten Hörer entschieden sich dann doch, den WDR-Rundfunkchor das Stück allein gestalten zu lassen.