Silvesterkonzert unter Kirill Petrenko Philharmonisches Böllern in Berlin

Wer in diesen Tagen aus dem Fenster schaut, könnte sich in den ersten Akt von Wagners „Walküre“ versetzt fühlen. Unwetter brausen, Pegel steigen, Menschen suchen Zuflucht in Häusern, in Kirchen und Dachgeschossen. Sofern sie in einen berühmten Konzertsaal oder ins Kino eilen oder sich am heimischen PC in die „Digital Concert Hall“ einloggen, sitzen sie in der Berliner Philharmonie und wohnen dem Silvesterkonzert von Deutschlands Edelorchester bei. Es gibt – na was? Den ersten Akt der „Walküre“, zuvor Szenen aus „Tannhäuser“.