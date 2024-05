Uraufführung von „Until the Beginnings“ Getanzte Willkommenskultur

Musik, gesprochenes Wort und Bewegung sind die drei Pfeiler von „Until the Beginnings“. Dabei werden unbequeme Wahrheiten ausgesprochen. Wie wird Gastgeberschaft definiert, und was wird vom Gast erwartet? So fragt Performerin Margaux Marielle-Tréhoüart in „Coat“, ob sie eintreten kann, obwohl sie mit leeren Händen gekommen ist. In einem anderen Poem zählt Shelly Quest die vielen „Ismen“ auf, Begriffe wie Kapitalismus, Egoismus, Perfektionismus oder Terrorismus, die im Englischen alle auf „ism“ enden. Worthülsen, die wie Peitschenhiebe durch den Raum hallen.