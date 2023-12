Thomanerchor in der Tonhalle Bach ohne Bequemlichkeit

So eine volle Tonhalle hat was. Wenn sich im Foyer schon vorm Konzert die Menschen knubbeln – diesmal hatten sich viele Besucher dem festlichen Anlass entsprechend feingemacht –, dann weht Vorfreude durch die Rotunde. Weingläser klingeln, Christbäume glitzern. Und als dann die süßen Buben vom Thomanerchor mit ihren blaugestärkten Matrosenanzügen fein ordentlich hinterm Orchester Aufstellung nehmen, färbt so etwas wie Herzlichkeit den erwartungsfrohen Applaus. Es gibt Bachs „Weihnachtsoratorium“, die Kantaten 1-3.