Tango-Abend beim Schumannfest Als Buenos Aires einmal am Rhein lag

Es war ein wahrhaft berührender Abend rund um den Tango. Zuerst hörte man ihn im Großen Saal der Tonhalle, dann spürte man ihn beim Tanzen in der Rotunde. Und immer wieder dachte man an eine der Wurzeln des Wortes: das lateinische „tangere“ (sich berühren). Jedenfalls lag Buenos Aires für einige Stunden am Rhein.