Symphonien von Carl Philipp Emanuel Bach Ein genialer Sohn startet durch

Im Untertitel heißt die neue CD „From Berlin to Hamburg“, was den Lebenslauf des Komponisten knapp, aber trefflich einfängt; Bach befand sich zunächst in Diensten des preußischen Königs in Berlin und wurde 1768 zum städtischen Musikdirektor und Kantor am Johanneum in Hamburg ernannt. Überall wurde er als kreativer Geist anerkannt, der mit neuen Stilmitteln nicht nur spielte, sondern sie reifen ließ.