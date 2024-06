Stegreif-Orchester in der Tonhalle Im Fleischwolf der Nachhaltigkeit

Also das ist irgendwie unfair. Während auf der Bühne alle in Bewegung sind, immer neue Gruppen bilden, auf Leitern klettern oder Prozessionen durch den Konzertsaal veranstalten, müssen wir anderen im Parkett die Füße stillhalten und andächtig lauschen. Dürfen kein Bierchen trinken und auch nicht mit dem Sitznachbarn plaudern. Dabei ist dies kein Sinfoniekonzert im klassischen Sinne. Das Stegreif-Orchester aus Berlin setzt auf zeitgemäße Konzertformen. Sein Debüt in der Tonhalle Düsseldorf gleicht einer durchchoreografierten Performance.