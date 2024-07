Soulcrane-Quartett auf der Seebühne Immer wieder kleine Überraschungen

Doch zunächst nahmen die Musiker ihr Publikum mit auf eine Reise nach Bulgarien. Dort wuchs Schwenglers Lebensgefährtin in einem kleinen Dorf am Fuß des Pirin-Gebirges auf. Die Stimmung in der Natur, früh am Morgen, wenn man zu einer Bergwanderung aufbricht, fing der Trompeter perfekt im Stück „Pirin Plants“ ein. Jeder der vier Musiker trug seinen Teil zum Gesamtbild dieser akustischen Wanderung bei. „In the Walk of the Mummers” beschwor das Quartett einen bulgarischen Neujahrsbrauch, bei dem maskierte Gestalten durchs Dorf streifen, um das Böse zu vertreiben. Bei aller wilden Romantik, die dabei vor dem inneren Auge der Zuhörenden vorbeizog: Soulcrane blieben ihrem Sound treu.