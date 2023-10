Münchner Chefdirigent mit neuer „Siegfried“-CD Liebling Rattle

Die Zeiten, in denen sich große Dirigenten für Jahrzehnte an ein Orchester binden, sind längst vorbei. John Barbirolli in Manchester, Hans Schmidt-Isserstedt in Hamburg, Steven Sloane in Bochum – das waren Epochen von reptilienhafter Dimension und mit unbestreitbaren Vorzügen: Künstlerische Ideen verfestigen und konkretisieren sich. Allerdings kommt es auch zu Abnutzung und Versteinerung. Deshalb ist der Dirigent von heute in den Augen der Öffentlichkeit und seinem Selbstbild ein guter Dirigent, wenn er nach spätestens acht Jahren den Absprung findet.