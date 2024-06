„Schafroth geht in Konzert“ Kalte Dusche für Markus Söder

Für Markus Söder war der Nachmittag am 2. Juni wenig vergnüglich: Der bayerische Landesvater besuchte von Starkregen und Überflutung betroffene Landstriche – und war doch zur selben Zeit auch in der Düsseldorfer Tonhalle zugegen. Wo Kabarettist Maxi Schafroth auftritt, der Söder und Co. seit Jahren beim „Derblecken“ auf dem Nockherberg die kabarettistischen Leviten liest, ist der bayerische Ministerpräsident als Gag-Lieferant immer dabei. Auf die kritische Lage im Süden der Republik ging Schafroth scharfzüngig ein: Es sei scho’ komisch g’wesen, im Smoking ins Taxi zu steigen, um ins Konzert zu gehen, während alle anderen ihre Keller leerpumpten – aber er habe versprochen, 200 freiwillige Helfer aus Düsseldorf mitzubringen.