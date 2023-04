Knapp zwei Akte lang ist „Die tote Stadt“ beinahe eine Oper von Puccini. Witwer Paul kann seine tote Marie nicht vergessen. In Brügge, der untergehenden Stadt, lebt er, vor Schmerz wahnsinnig geworden, in einer Welt des Gestern. Jeder Gedanke an Marie ist wie Beisetzung und Exhumierung in einem. Als die Tänzerin Marietta, die Marie auffallend ähnelt, in seine Welt vordringt, seine Begierde weckt und Paul mit einem blonden Haar, einer Reliquie Mariens, provoziert, bringt er sie um.