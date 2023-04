Pianistin Janina Fialkowska im Schumann-Saal Im Reich der Zwischentöne

Beim Klavierfestival Ruhr geben sich Virtuosen, wie man so sagt, die Klinke in die Hand. Das Publikum ist an scharfe Tempi und Tastendonner gewöhnt. Jenseits der Artistik gibt es aber auch Konzerte, in denen leisere Töne die Musik machen. Die in Montreal geborene Janina Fialkowska, die einst als junge Elevin den alten Arthur Rubinstein in helle Begeisterung versetzt hatte, gab nun einen Klavierabend im Robert-Schumann-Saal, bei dem vor allem lyrischen Passagen groß rauskamen.