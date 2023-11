Neue Orgel-CD aus St. Peter Hymnischer Gruß nach London

Wer jenseits dieser CD die Göckel-Orgel in St. Peter mit hochvirtuosem Repertoire bestaunen will: Stefan Schmidt, einer der Vorgänger Kargs, seit 2005 Domorganist in Würzburg und Professor an der Robert-Schumann-Hochschule in Düsseldorf, hat im Oktober seine alte Orgel traktiert – unter anderem mit der komplexen Suite op. 5 von Maurice Duruflé. Deren Toccata gilt als einer der großen Orgelthriller. Schmidt spielt sie mit fabelhafter Coolness. Im Internet kann man sich von seinem famosen Spiel noch einmal kalt abduschen lassen.