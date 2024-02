Olivier Messiaens „Turangalîa“-Symphonie Selten klang tödliche Liebe so süß

Nun gibt es eine vorzügliche neue Aufnahme aus Toronto, die Gustavo Gimeno mit dem dortigen Symphony Orchestra bei Harmonia Mundi vorgelegt hat. Den Musikern gelingt es, die hochkalorische Süße der Musik klug zu neutralisieren, ohne dem Werk seine Spiritualität auszutreiben. Marc-André Hamelin spielt den Klavierpart sensationell kühl, Nathalie Forget entzückt an den Ondes Martenot. Wer akustisch einmal in die Vollen langen will: In dieser virtuosen kanadischen Produktion ist er goldrichtig.