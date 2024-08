Offenbach-Oper bei den Salzburger Festspielen Kein Oscar für Hoffmann

Das Fach Musikwissenschaft beherbergt eine Spezialdisziplin, die nur von wenigen geliebt wird: Fassungsfragen. Am liebsten hat der Musikbetrieb Werke, die mit dem Haken des Komponisten versehen, die abgeschlossen und frei von Datierungsproblemen sind. Fragmente oder unklare Editionsaspekte gelten immer als schwierig. Was hat der Meister wirklich gewollt? Was machen wir mit den Resten? Was mit den Löchern? Alban Bergs „Lulu“ ist solch ein Torso, Busonis „Doktor Faust“ auch. Und von Jacques Offenbachs „Hoffmanns Erzählungen“ gibt es mehr Versionen als Metro-Linien in Paris (wo die Oper uraufgeführt wurde).