Konzert in Düsseldorf Darwin sinniert über das Leben

„… in the Struggle for Life“ („im Kampf für das Leben“) hieß sein knapp halbstündiges Werk, bei dem er Auszüge aus einer Autobiografie Charles Darwins in englischer Sprache vertont hat. Im Zentrum stand der Dialog zwischen den zumeist geräuschhaften Klängen der Kontrabassflöte (Stefan Oechsle) und der Rolle des Darwin in Gestalt eines Baritons (Martin Lindsay). Die Streicher gaben reiche Klangfarben dazu. Die Kinder und Jugendlichen des Chores (Einstudierung Justine Wanat) hatten die berühmten Titel der Darwinschen Werke als mehrstimmige Sätze zu singen, oft vom Vibraphon (Salome Amend) begleitet. Wie ein Ausrufezeichen deklamierte jeweils danach eine junge Sprechstimme Verlagsangabe und Jahreszahl. Vorproduzierte Sprachaufnahmen, vom Computer mehrkanalig eingespielt, dienten zunächst als Vor- und Zwischenspiel, bis sie das Geschehen beim Höhepunkt in gewaltiger Lautstärke überlagerten. Schlingensiepen und seine Musiker ließen mit diesen vielschichtigen Elementen ein komplexes und leidenschaftliches Bild der emotionalen Verfassung Darwins entstehen, der über das Leben und die Künste sinnierte.