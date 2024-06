Norbert Horsts Kriminalroman „Lost Places“ Dem Verbrechen verfallen

Es zählt zur atmosphärischen Mindestanforderung an Kriminalromane, dass der Autor seinen Kommissar in den wenigen freien Stunden einer Mordermittlung einem Privatleben nachgehen lässt. Da wir gerade in Essen sind: Dort lief das in früheren Zeiten so ab, dass „Tatort“-Kommissar Haferkamp (Hansjörg Felmy) in nostalgischen oder einsamen Momenten zu seiner Ex-Frau Ingrid (Karin Eickelbaum) fuhr, die ihm Frikadellen aufwärmte und ansonsten eine geduldige, aufmunternde Zuhörerin war. Auch in „Lost Places“ und speziell bei Deniz Müller will der Leser wissen, für wen sein Herz schlägt. Nun, sein Verhältnis zu Staatsanwältin Lopez ist auf amüsante Weise ungeordnet. Die Sache hat Potenzial, das ahnt man, vor allem weil Horst die Geschichte aus wechselnden Perspektiven erzählt – mal aus Müllers, dann aus Lopez‘ Sicht.