Neuer Krimi Fred Vargas’ Adamsberg löst Mordserie in der Bretagne

Jetzt sind Adamsberg und seine besten Leute wieder im Außendienst, weil das Innenministerium in Paris eine lästige, mörderische, dummerweise politisch vertrackte Geschichte rund um einen Adligen vom Tisch haben möchte. Nun geht es also in die Bretagne, weil dort Spuren an einer Leiche auf Josselin de Chateaubriand hinweisen, einen entfernten Ableger des ruhmreichen Politikers François-René de Chateaubriand: Ein Wildhüter wird mit einem sehr kostbaren Messer in der Brust tot aufgefunden. Nur: Josselin war es nicht. Aber wer sonst?